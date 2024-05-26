يوصلوا بس لربع جمالها .. سيرين عبد النور تشيد بجمال هيفاء وهبي (صور)

بعد الهجوم الأخير

طال هيفاء وهبي هجوم عنيف اللهجة بعد ظهورها في فعاليات مهرجان كان في دورته الـ 77 وذلك بسبب ملامحها التي بدت عليها نوعًا ما التقدم في السن.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كبرت وشد واضح كتير في وجه هيفاء"، "علامات الكبر واضحة جدا"، "لا عمليات التجميل بتنفع"، "التجاعيد مبينة"، “ليت الشباب يعود يوما”.

سيرين عبد النور تدافع عن هيفاء وهبي

وردت الفنانة سيرين عبد النور عن صديقتها وابنة بلدها على منتقدي هيفاء وهبي معتبرة أن منتقديها لم يصلوا لربع جمالها.

وقالت سيرين عبد النور خلال لقاء تلفزيوني: "يوصلوا لربع جمال هيفاء، مش هقول نص لأنهم مش هيعرفوا، يوصلوا بس لربع جمالها وبعدين يتكلموا، هي امرأة جميلة وأنيقة ومهضومة، حلوة بكل أوقاتها".

وشاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على صفحتهات الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام صور لها على السجادة الحمراء لـ مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77 والذي انتهي أمس الموافق 25 مايو، وظهرت هيفاء وهى ترتدي فستاناً باللون الأسود والبينك على السجادة الحمراء للمهرجان لتخطف الأنظار لها.

مهرجان كان السينمائي

وشهد مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

من هي هيفاء وهبي

مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية ، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات، أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات" حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الـ 18، أُختِيرت ملكة جمال جنوب لبنان، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم.

وبدأت حياتها عارضةً للأزياء، وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

و دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف، استمرت بالتمثيل وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.