محافظ الدقهلية يفتتح كورنيش المشاية السفلية بعد تطويره

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد كورنيش المشاية السفلية علي النيل بعد تطويره بطول 2 كيلو متر تقريباً بداية من موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 8,5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المنصورة ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

وقال " المحافظ " إن تطوير المشايه السفليه وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهليه ،

بالإضافة إلي العديد من المشروعات القوميه التي تم تنفيذها علي مدار عشر سنوات الماضية ، لا سيما المشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث الا وهو مبادرة حياة كريمة ، بالإضافة إلي افتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير زإعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشاية والجمهورية .

وأشار " المحافظ " الي أن افتتاح كورنيش المشاية السفلية جاء عقب افتتاح الممشي السياحي الجديد علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 متر في سابقه لم تحدث من قبل علي مدار تاريخها ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها .

وأشار " مختار " الي أننا نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها ، مؤكداً علي أننا جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة .

كما أشار" المحافظ " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لإنشاء مناطق ترفيهيه جديدة مثل تطوير كورنيش النيل بجميع المدن التي تطل علي النيل أو علي أحد أفرعه بنطاق المحافظه ، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامه والمتنزهات لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة .

كما أكد " مختار " علي أن القياده السياسة تعمل علي توفير كافة الخدمات لجميع المواطنين في ربوع مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وسط دول العالم .