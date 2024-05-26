الإثنين 27 مايو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يفتتح كورنيش المشاية السفلية بعد تطويره

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد كورنيش المشاية السفلية علي النيل بعد تطويره بطول 2 كيلو متر تقريباً بداية من موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 8,5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المنصورة ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

وقال " المحافظ " إن تطوير المشايه السفليه وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهليه ، 

بالإضافة إلي العديد من المشروعات القوميه التي تم تنفيذها علي مدار عشر سنوات الماضية ، لا سيما المشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث الا وهو مبادرة حياة كريمة ، بالإضافة إلي افتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير زإعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشاية والجمهورية .

 وأشار " المحافظ " الي أن افتتاح كورنيش المشاية السفلية جاء عقب افتتاح الممشي السياحي الجديد علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره  بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 متر في سابقه لم تحدث من قبل علي مدار تاريخها ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها .

وأشار " مختار " الي أننا نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها ، مؤكداً علي أننا جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة .

كما أشار" المحافظ " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لإنشاء مناطق ترفيهيه جديدة مثل تطوير كورنيش النيل بجميع المدن التي تطل علي النيل أو علي أحد أفرعه بنطاق المحافظه ، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامه والمتنزهات لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة .

 كما أكد " مختار " علي أن القياده السياسة تعمل علي توفير كافة الخدمات لجميع المواطنين في ربوع مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وسط دول العالم . 

الجريدة الورقية