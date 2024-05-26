«مصر» يقرض «إيديتا» 990 مليون جنيه لتمويل خطوط إنتاج جديدة

وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل لمدة 8 سنوات بقيمة 990 مليون جنيه مصرى مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وقد قام بالتوقيع محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس هانى برزى– رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

ويهدف هذا القرض إلى تمويل خطط التوسع بالشركة لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج، وإعطاء الأولوية بشكل واضح للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية الاقتصادية حيث يعمل بنك مصر على دعم المشروعات الوطنية بشكل دائم لتعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد محمد الاتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تمويل بنك مصر لخطوط الإنتاج الجديدة تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة وان بنك مصر يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كل المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكداً أن منح البنك لقروض بنكية للمشروعات الكبرى وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد على تنشيط معدلات التدفق الاستثمارى، حيث أن قطاع الأغذية يعد من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، نظرا لما يمثله من أهمية نحو نمو الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل، وتعزيز المنافسة فى السوق المحلية والعالمية بما ينعكس على إيجابياً على الاقتصاد القومى.

أعرب المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك مصر باعتبارها شهادة قوية على التزام إيديتا بتحقيق النمو فضلاً عن مكانتها الرائدة فى السوق. وأوضح أن هذا التمويل سيسهم فى دعم إيديتا لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى ويحرص على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كل الأنشطة، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.