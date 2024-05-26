QNB الأهلى يقدم حساب توفير بلس بعائد 22% شهرياً

أعلن QNB الأهلى التابع لمجموعة QNB العالمية عن تقديم حساب توفير بلس بالجنيه المصرى بعائد يصل إلى 22% سنوياً يصرف شهرياً.

وقال البنك إن هذا يأتى تلبية لرغبات وتطلعات العملاء وفق استراتيجية وأهداف البنك، موضحاً أنه حريص على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والأوعية الادخارية التى تناسب كل شرائح العملاء، وتتميز الخدمات والمنتجات التى يقدمها بسهولة الإجراءات والمرونة فى الخطوات وتقديم عوائد تنافسية وحصرية للعملاء.

ونوه بأن تقديم حساب توفير بلس يأتى كأحد منتجات الادخار حيث يحرص QNB الأهلى على أن يوفر أفضل أسعار تنافسية فى السوق المصرية وتمكن العميل من الحصول على أعلى عائد على المدخرات.

ويمكن للعميل الاشتراك فى حساب توفير بلس عبر القنوات الرقمية المختلفة للبنك «الموبايل بنكى والإنترنت البنكى» أو التوجه لزيارة أحد فروع QNB الأهلى التى تبلغ نحو 234 فرعاً فى مختلف ربوع الجمهورية.