محافظ الغربية يناقش كيفية تذليل المعوقات للإنتهاء من مشروعات المحلة الكبرى

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحلة الكبرى ، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدة المحافظ مع مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة ومديري إدارة الشؤون المالية والإدارية والهندسية بالديوان العام و مديرية الطرق والإسكان، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحلة الكبرى.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها مشروعات الرصف والتطوير و الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.