دانا الحلاني تحتفل بخطبتها في أجواء رومانسية (صور)

شاركت دانا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيها كواليس خطبتها التي تمت في أجواء رومانسية محاطة بالرمال والماء وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

داني الحلاني وخطيبها

ونشرت دانا مقطع فيديو يوثق لحظة طلب حبيبها الشاب آلان سعد يدها للزواج أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ في إسبانيا، وعلقت دانا على الفيدو قائلة: للأبد يبدأ اليوم"، وظهر الثنائي في الفيديو، وهما يعانقان بعضهما بعد أن ارتدت خاتم الزواج الذي قدمه لها.

دانا الحلاني عروس

وعبرت والدة دانا عارضة الأزياء اللبنانية كوليت بولس الحلاني عن سعادتها العارمة بخطبة ابنتها حيث نشرت صورة لابنتها "علقت عليها قائلة: مبروك يا أميرتي الجميلة".

دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني

من هو عاصي الحلاني

هو محمد مزين الحلاني ولد في 28 نوفمبر 1970، مطرب وموسيقي لبناني من أصل عراقي ينتمي لعائلة بعلبكية تتكون من 13 أخ وأخت، متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو أب لثلاثة أبناء: بنتان (ماريتا، دانا) وولد (الوليد)، كما أنه عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وقدم في مسيرته الفنية 21 ألبوماً وعشرات الأغاني المصورة وعشرات الأغاني الوطنية وأغاني المناسبات (كأغنية أمي، خيل العرب)، وقدم على مدرجات مهرجان بعلبك التاريخي مسرحية غنائية من بطولته بعنوان أوبرا الضيعة مع مسرح عبد الحليم كركلا، والتي كانت قد حالت ظروف لبنان الداخلية دون عرضها لموسمين متتاليين.

وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليه لقب «فارس الغناء العربي»، وقام بتوقيع عقد مع «روتانا» كمنتج وموزع لألبوماته، بعد تمسكه بشروط يراها ضرورية لدعم أغنياته ورسالته الفنية، خاصة فيما يتعلق بحصرية عرض الأغاني المصورة.

وقدم عاصي الحلاني نفسه ملحناً عبر مسيرته الفنية، من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت العشرون أغنية، حققت نجاحاً كأغنية “يا ناكر المعروف” و"أدمنت هواكي" و"ناري وذكرياتي" والرائعة “القرار” و"زغيري الدني" و"ست الستات" و"بيروت عم تبكي"، إلا انه أعاد تقديم نفسه كملحن، في ألبوم “دقات قلبي” إذ لحن 6 أغنيات من أغاني الألبوم الأربع عشرة، كما لحن أغنية “مامرني طبعك” للشاعر عبد الرحمن الحوتان وشدا بها.