تواصل نيابة الجيزة التحقيق ، في واقعة تعدي عاطل علي طفل جنسيا وضربه حتى الوفاة بالجيزة، والتي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيق في واقعة تعدي عاطل علي طفل وضربه حتى الموت بالجيزة

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفل للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير وافٍ بالصفة التشريحية، واستدعاء أهله لسماع أقوالهم.

وتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، إخطارًا من أحد المستشفيات بوفاة طفل عمره لا يتجاوز الثلاث سنوات بعد صراع مع الموت حاول خلاله الصغير التشبث ببصيص أمل للنجاة إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

فريق بحث أشرف عليه ، مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، تتبع لغز القضية وصولا إلى تحديد وضبط الجاني وكشف ملابساتها كاملة.

بينت التحريات أن عاطلا اعتدى جنسيًا على طفل يدعى "ع.ع." واعتدى عليه جنسيًا ومع صراخ الطفل منحه وصلة من الضرب المبرح سقط على إثرها مغشيًا عليه فنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه وأقر بجريمتيه، وأودعت الشرطة جثمان الطفل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

شاب ينهي حياته بحبه الغلة بسبب خلافات مالية مع والده بالصف

وعلي صعيد اخر ، صرحت نيابة الجيزة ، بدفن جثة شاب في بداية عقده الثالث، أنهى حياته بتناول حبة الغلال السامة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

وأفادت أسرة المتوفى بأقدام على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب 22 سنة، مصاب بحالة إعياء وإدعاء تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.