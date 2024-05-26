صرحت نيابة الجيزة ، بدفن جثة شاب في بداية عقده الثالث، أنهى حياته بتناول حبة الغلال السامة.

شاب ينهي حياته بحبه الغلة بسبب خلافات مالية مع والده بالصف

وكشفت التحقيقات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

وأفادت أسرة المتوفى بأقدام على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب 22 سنة، مصاب بحالة إعياء وإدعاء تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض علي عاطل يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب بالغربية

وفي سياق اخر ، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، عاطلا بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – 14 أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.