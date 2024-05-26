انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثاني في جامعة المنوفية الأهلية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2023 -2024 بجامعة المنوفية الأهلية والتي بدأت منذ أيام بمدرجات ومعامل الجامعة.

تأكد رئيس الجامعة، من تطبيق كل القواعد والضوابط العامة لإجراء الاختبارات سواء الورقية أو الإلكترونية، كما تفقد لجان الامتحانات الشفهية، واستمع إلى إجابات الطلاب، حيث أشاد بانتظام اللجان وتواجد عمداء القطاعات الطبية والهندسية وجميع منسقى البرامج والهيئة المعاونة، وتواجد الملاحظين والمراقبين كل في مكانه، كما تفقد الكنترولات وأكد على أهمية البدء الفوري في أعمال التصحيح.



وحرص رئيس الجامعة، على الاطمئنان على الطلاب وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجه الطلاب، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية بما تضمه من 10 كليات و17 برنامجا، أوشكت على الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة للمنشآت والبنية التحتية والاحتياحات اللازمة لجميع المعامل حتى تحقق الجامعة هدفها التعليمي التي تسعى لتحقيقه وتقديم تعليم جامعي متطور يواكب متطلبات التطور التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي.