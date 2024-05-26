تعليم قنا تكرم المعلمة الفعالة والطفلات المبدعات

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعلمة ابتسام مرتضى عبد الواحد بمدرسة اللواء سمير خلف الله للغات التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة المعلمة الفعالة، في حضور الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام و هبة سالم موجه عام رياض الاطفال بالمديرية و اسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

كما كرم الوكيل التلميذات الحاصلات على المراكز الأولى في مسابقة الطفل المبدع والمعلمات اللاتي دعمن تميز التلميذات والتوجيه الفني المحفز ، حيث كرم السيد الطفلة خديجة حسين جابر الفائزة بالمركز الاول في مسابقة الطفل المبدع و الاستاذة سحر محمد منصور الموجه الأول لإدارة دشنا التعليمية و المعلمات مروة احمد وهالة جابر بمدرسة مصنع السكر الابتدائية بدشنا .

وصاحبة المركز الثاني كطفلة مبدعة لوجين همام عبد الشافي والاستاذة سحر سليمان الامير موجه أول رياض الاطفال بإدارة فرشوط التعليمية والمعلمة ايمان سيد عبد الرحيم .

بينما كرمت الطفلة تاليا احمد صلاح لفوزها بالمركز الثالث وعصمت سعد موجه اول رياض الاطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية والمعلمات جهاد ناصر ومنى سراج معلمات مدرسة الرسمية لغات بالالومنيوم .

وفى سياقا اخر، كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه معلمات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية، و المنفذات لمبادرة يوم في حب مصر التي رسخت لمفهوم الانتماء للوطن و تنشئة براعم رياض الأطفال على معرفة ثقافات الأقاليم المختلفة بمصر و أشهر الثقافات و الفنون والمعالم الدينية والسياحية والصناعية لكل إقليم .

شهد التكريم الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذة هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية .

أشاد وكيل الوزارة بفكرة المبادرة المبتكرة ، والتميز في تطبيقها و تفاعل تلاميذ رياض الاطفال معها واتقانهم أداء الأدوار وتقمصها .

كرم الوكيل صباح ابراهيم موجه أول إدارة قنا التعليمية، وسلوى عبد الحميد موجه المدرسة وجمال الراوي مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس و المعلمات وفاء محمد وهدى حسين وسحر زكي و تغريد ابو الحجاج وشيماء عبد المنعم و مروة جعفر و الشيماء ابو الفضل ومها فتحي و أصيلة ابراهيم و رشا محمد وعطيات مخلوف ومروة جمال وفاطمة عبد الرازق . أهدى توجيه رياض الاطفال إلى وكيل الوزارة ومدير عام التعليم العام الدروع التذكارية عرفانا بدورهما في رعاية فعاليات ومسابقات التوجيه ودعمهما لأنشطته المختلفة .

يذكر أن وكيل الوزارة قد شهد تدشين المبادرة التي حصلت على درع التميز من توجيه رياض الاطفال بالإدارة.