ننشر أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 26 – 5 – 2024، وسجل سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه، وسعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر:

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه

سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه

سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه

سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه

سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه

سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه

سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه

سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه

سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه

سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه

سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه