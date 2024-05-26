الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

ننشر أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 26 – 5 – 2024، وسجل سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه، وسعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.

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انخفاض في حديد عز.. أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق

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أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الأحد

أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر:

 

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه

 سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه

سعر أسمنت الفهد  1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

 سعر العسكري بني سويف   1،960 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه

 سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه

 سعر أسمنت المخصوص   2،010 جنيه

 سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه

 سعر أسمنت العسكري   1،950 جنيه

 سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه

 سعر أسمنت سيناء 42.5   1،950 جنيه

 سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه

 سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه

 سعر أسمنت المهندس   2،100 جنيه

 سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه

 سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه

 سعر أسمنت الممتاز   2،100 جنيه

 سعر أسمنت التعمير   2،030 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

 سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه

سعر أسمنت المصريين   2،060 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

 سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه

 سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

سعر أسمنت أسوان  2،180 جنيه

سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه

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