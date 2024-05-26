ننشر أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر
تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 26 – 5 – 2024، وسجل سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه، وسعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر:
سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه
سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه
سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه
سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه
سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه
سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه
سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه
سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه
سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه
سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه
سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه
سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه
سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه
سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه