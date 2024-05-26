شباب الصحفيين تشكر وزارة الداخلية على القوافل الطبية والإنسانية فى جنوب سيناء

أشادت جبهة شباب الصحفيين بمبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد .. معك في كل مكان" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة جنوب سيناء لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: كل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على مشاركتها المجتمعية الكبيرة مع اهالينا الطيبين في كل محافظات مصر وتحديدا من محافظة جنوب سيناء وهذا الجهد الكبير يؤكد دوما على شعار الشرطة في خدمة الشعب الذي تحول الى منهج عمل ودستور حياة في دولة 30يونيو الجديدة.



اضاف طواله: حرص وزارة الداخلية من خلال قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجية قوافل "طبية.. إنسانية " وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان رسالة هامة تؤكد على إن الداخلية تشعر بنبض رجل الشارع البسيط و تتعايش وتتفاعل مع كل آماله وآلامه .



أشار رئيس الجبهة إلى إن حرص وزارة الداخلية أيضا على توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية على عدد من المواطنين بالإضافة إلى زيارة السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل اقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن يؤكد على أن الشرطة تساعد وتدعم المواطنين وتحرص على حسن معاملتهم وصون كرامتهم وتسعى لخلق حياة كريمة لهم

أوضح طواله إن المواطنين أشادوا بهذه القوافل التي نالت استحسانهم.كما أثنوا على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.