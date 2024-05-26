أتالانتا يقسو على تورينو بثلاثية في الكالتشيو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الفوز على نظيره تورينو بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم جيانلوكا سكاماكا بالهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 43.

وسجل ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز أتالانتا بنتيجة 3/0.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 69 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، بينما يأتي تورينو في المركز التاسع بـ 53 نقطة.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وذلك قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.