لقيت فتاة مصرعها، في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع فتاة في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع فتاة وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم إزالة آثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

سقوط متهم جديد في واقعة مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية

كما تمكنت أجهزة الامن ، من ضبط متهم جديد في واقعة مقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية، معلقًا، تم ضبطه بالفرد والطلقات واسمه أ.س وكان هاربًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بإطلاق عيار ناري داخل سنتر تعليمي ومقتل شخص بداخله في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

سبق وشيّع أهالي قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا جثمان مدير سنتر تعليمي يدعى وائل بسيوني حفور بمقابر الأسرة بنفس القرية، إلى مثواه الأخير، بعدما تم إنهاء حياته على يد عامل إلى مقر السنتر بحي المطرية، بعدما نشبت خناقة بين شابين بسبب طالبة على إثرها منع مدرس الكيماء، وصاحب السنتر هذه المشاجرة الذي تطور بينهما، فأخرج المتهم على الفور فرد خرطوش وأطلق منه عيارا تجاه مدرس الكيمياء، ما أدى إلى إصابته ووفاته.