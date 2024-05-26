رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمناقشة ترتيبات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض كافة الاستعدادات اللازمة لمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في القاهرة نهاية يونيو 2024.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والأستاذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي لشركة السويس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السفير عمر أبو عيش الأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الأستاذ يحيى الواثق بلة الوزير المفوض رئيس الخدمة التجارية المصرية والدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز التحديث الصناعي أ/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر (ITIDA) الأستاذ محمد نصر الدين المدير العام لشركة اتصالات مصر والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والأستاذ باسم فايق المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) الأستاذ كريم عواد الرئيس التنفيذي EFG Hermes، السيد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في EFG هرمز، والسيد وائل زيادة مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الترتيبات اللوجستية والفنية لمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم الذي يعقد أسبوعياً يأتي لمتابعة كافة الترتيبات اللوجستية والفنية لمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي القادم الذي وافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده في القاهرة عليه 29 و 30 يونيو المقبلين.

سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث الضخم المرتقب حيث تمكنوا من التعبير عن آرائهم بشكل صريح وطرح مطالبهم على الطاولة.

سلط المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الضوء على أن BCG الشريك الفني للمؤتمر عرض خلال الاجتماع خطط اجتماعات B2B للقطاع الخاص على هامش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنتظر، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية.

كما ناقش الاجتماع خطة التغطية الإعلامية للحدث كما وجه رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير. في هذا الشأن، أبرز مسؤولو GAFI أنه يجري وضع خطة تغطية إعلامية شاملة ستدعى فيها وسائل إعلام دولية بارزة، حسبما قال الحومصاني.

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع اليوم عرض القطاعات التي سيتم مناقشتها إلى جانب مواضيع المؤتمر بما في ذلك الصناعة واللوجستية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغذاء والمياه وغيرها.

قال الحومصاني: "كما تم مناقشته في الاجتماع، من المتوقع عقد الكثير من الصفقات خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعديد من مذكرات التفاهم أيضًا".

وأضاف أن التسجيل للمؤتمر بدأ، وفي هذا الشأن، استعرض الاجتماع العديد من الشركات الأوروبية والدولية التي أكدت وجودها بالفعل، وكذلك العديد من المؤسسات العالمية والشركاء التنمويين.

أشار الحمصاني إلى أن المؤتمر من المقرر أن يحضره العديد من المسؤولين الرفيعي المستوى من دول الاتحاد الأوروبي.