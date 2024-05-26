امرت جهات التحقيق إجراء الفحص الفني لـ سيارة الفنان عباس أبو الحسن، وذلك بعد واقعة دهس سيدتين في الشيخ زايد.

قرار جديد بشأن دهس عباس أبو الحسن سيدتين بالشيخ زايد

وقال المحامي الخاص بـ عباس أبوالحسن، إن عباس تكفل بعلاج المصابتين ودفع إلى الآن ما يقرب من 180 ألف جنيه، كما خرجت إحدى المصابات من الحادث بعد الاطمئنان على حالتها الصحية بشكل نهائي، أما الأخرى فما زالت إلى الآن تحت الملاحظة، ومن المقرر أن تخرج في أقرب وقت.

قرار جديد بشأن خطف شاب ووالدته في القليوبية فتاة وزواجها

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاما عن التهمة الأولى و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.

وتضمن أمر الإحالة في القضية، بأن قام كل من: " ا ع.س"، " س ا.م" 47 سنة، صاحبة محل فراخ، و" م ا.م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى مقيمين بخالد بن الوليد ميامى بدائرة مركز بنها، بخطف بالإكراه المعنوي المجني عليها طفلة 16 عاما، وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما إياها بالزواج منها مستقبلا.

كما واقع الطفلة وهي المجنى عليها بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عام، وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بإخبار أهلها عن مكان تواجدها، وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.