تكريم مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتليفزيون بإعلام الزقازيق

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، حفلًا لتكريم مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون «دفعة 39» للعام الجامعي 2023/2024، بقاعة المناقشات بالكلية.

أُقيم الحفل برعاية تحت الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية.

وأشرف على تنظيم الحفل؛ الدكتور محمود عبد اللطيف محمد، المشرف على المشروعات ومدرس الإذاعة والتليفزيون بالقسم، وحضر الحفل كل من: الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمرو راجح مدير عام الكلية، والفنان القدير يوسف البسيوني، ولفيف من طلاب القسم.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير لملخص عن حفل مناقشة المشروعات الطلابية، تلاه تكريم المشروعات الطلابية والتى تتمثل فى ١٢ فيلمًا تم تصنيفها إلى ثلاث فئات هم: «الروائي القصير، الوثائقي دراما، الوثائقى».

وخلال كلمته، أشاد الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، بالتنظيم المتميز للحفل، معربًا سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بجني ثمار جهدهم خلال عام دراسي كامل فى مشروعات التخرج، مؤكداً أن المشروعات التى تقدم بها طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام لهذا العام يعد نموذجًا رائعاً في تنمية مهارات الطلاب فى المجال الإعلامى العملي بشقيه المهني والأكاديمي.

وفي ظل تشجيع روح المنافسة بين الطلاب، قدم الدكتور محمود عبداللطيف التهنئة لطلابه، وأعلن عن ترتيب مراكز المشروعات، حيث جاء ترتيب الأفلام فى فئة الأفلام «الروائية القصيرة» كالتالي: فيلم أجنوستوس فى المركز الأول، يليه فيلم إيجيدور فى المركز الثاني، بينما فيلم أبصار مغلفة فى المركز الثانى مكرر، ثم فيلم تشار فى المركز الثالث، وحصل فيلم روانا على المركز الثالث مكرر، بينما حصل فيلم شتات على المركز الرابع، وفيلم نيما على المركز الرابع مكرر.

وجاء ترتيب الأفلام فى فئة الأفلام «وثائقى دراما» كالتالي: فيلم سارت فى المركز الأول، بينما جاء فيلم سندال فى المركز الثاني، وفيلم چيندا فى المركز الثانى مكرر.

وفى نفس السياق، جاء ترتيب الأفلام فى فئة الأفلام «الوثائقية» كالتالي: فيلم فبريكا فى المركز الأول، وفيلم يقين فى المركز الثانى.

كما تم تكريم جوائز الفئات الخاصة بالأفلام بجوائز، فحصل على جائزة أفصل مخرج مناصفة كلًا من أحمد مرسى ومريم المصرى، وأفضل خطة تسويقية مناصفة بين فرق مشروعات «ساروت، أجنوستوس، أبصار مغلفة» ، وأفضل فريق رابور جاءت من نصيب فريق عمل فيلم روانا وهم: «عبير أحمد، ونوال محمد، وحمدى إيهاب».

كما حصل على جائزة أفضل مصمم اكسسوارات مناصفة بين فريقى فيلمي «ساروت وأجنوستوس»، وأفضل ماكيير من نصيب كلٍ من: نانسى محمد أحمد وندى مجدى فتحي، وجائزة أفضل مصمم ديكور من نصيب كلٍ من «ساروت، أجنوستوس، تشار»، وجائزة أفضل فني صوت من نصيب شروق محمد علي، وجائزة أفضل فنى راكور منة الله السيد، وجائزة أفضل أغنية تتر من نصيب فيلم چيندا، وجوائز أفضل مونتير وفنى إضاءة ومصور من نصيب الطالب محمود مكي، وأفضل تيم ليدر من نصيب كلٍ من: أحمد مرسى وغاده العسال، وجائزة أفضل مساعد مخرج كلاكيت آيه عليوه موسى، وجائزة أفضل ممثل من نصيب كلٍ من: يوسف البسيوني، أنس عساف، وكيرلس نادر وأحمد رؤوف، وأفضل ممثلة مناصفة بين حنين محمد النحال ومنار جاويش، وأفضل ممثلة صاعدة ليلى عاطف عمر، وأفضل بوستر من نصيب فيلمي ساروت وأجنوستوس، أفضل مساعد مخرج من نصيب كلٍ من: نوال أحمد محمد على وأميره عشرة ومى رضا محمد، بينما جائزة أفضل سيناريست من نصيب كلٍ من: مريم المصري ورؤى مدحت،، وأروى حسن، وآيه عقر.

يشار إلى أن ترتيب المراكز جاء من خلال لجنة تحكيم من قامات علمية وأكاديمية ومهنية فى مجال الإعلام والفنون السينمائية والتأليف الدرامى وهم: الدكتورة آمال الغزاوى عميد المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث، والدكتور خالد بهجت الأستاذ بالمعهد العالى للسينما وكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وخالد الإتربى رئيس الفضائية المصرية، والدكتور أيمن عبد الرحمن الأستاذ بكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر وفنان قدير بالبيت الفنى للمسرح

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الأفلام المقدمة، مشيرين إلى أن الطلاب احسنوا فى انتقاء أفكار المشروعات، ومعالجتها فى قوالب متنوعة ما بين الأعمال الدرامية، والوثائقية، كما أشادوا أيضاً بالقضايا التى ناقشها الطلاب في أعمالهم الفنية.