إحذر 5 منتجات تدمر الأوعية الدموية تجنبها

كتبت عالمة الغدد الصماء إيكاترينا يونغ في قناتها على Telegram، أن عددًا معينًا من المنتجات يمكن أن يسبب مشاكل مماثلة، مؤكدة أن العمليات الالتهابية الخطيرة في الجسم يمكن أن يكون سببها الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، والتي من المعروف أنها ضارة بالأوعية الدموية.

يرتبط استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة ورقائق البطاطس والصلصات الدهنية التي يتم شراؤها من المتاجر بانخفاض في تخليق البروستاسيكلين، الذي يحافظ على نغمة الأوعية الدموية المثالية، وعندما لا تنتج جدران الشرايين كمية كافية من البروستاسيكلين، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين جلطات دموية، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بتجلط الدم.

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بالإضافة إلى ذلك فإن تناول السكر والفركتوز والمحليات بكميات كبيرة يضر بالأوعية الدموية، وتعمل على الجسم بطريقة تزيد من مستويات الأنسولين.

وأشارت إيكاترينا يونغ إلى أنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكرت الطبيبة أن الكحول مادة سامة خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيوت الذرة والسمسم وعباد الشمس واليقطين وفول الصويا يمكن أن تؤدي إلى عمليات التهابية زائدة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من أوميغا 6.

هناك عدد من الأطعمة التي لها تأثير مفيد على صحة الأوعية الدموية وتساهم في الحفاظ عليها على سبيل المثال، الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل وسمك القد غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

فهي تساعد على خفض تقول أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا خصيصًا لـ MedicForum: "يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل الالتهابات في الأوعية الدموية وتحسين الصحة العامة للقلب والأوعية الدموية".

الفواكه والخضروات تساعد

الفواكه والخضروات، وخاصة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات C وE، مثل التوت والحمضيات والسبانخ واللفت والقرنبيط، على حماية الأوعية الدموية من أضرار الجذور الحرة وتقوية جدرانها.

المكسرات والبذور

يحتوي اللوز والبندق والجوز والفول السوداني وكذلك بذور الكتان والشيا والقنب على دهون صحية وفيتامينات ومعادن مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الدم والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية .

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر جلطات الدم وتحسين الدورة الدموية.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية.

وإن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن سيساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والقلب.