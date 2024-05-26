مصرع وإصابة 20 شخص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

شهد طريق العلاقى بمحافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصاب إلي المستشفي أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة، لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.