مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع ملحوظ

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 26 مايو، عند مستوى نحو 2,020.41 بارتفاع قدره 0.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى نحو 799.56 بارتفاع قدره 3.21 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونًا و567 ألفًا و211 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 441 ألفًا و690 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 26 مايو، على انخفاض بلغ مقداره 166.07 نقطة، أي بنسبة بلغت نحو 1.74 %، ليصل إلى مستوى نحو 9396.07 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 124 مليونًا و777 ألفًا و920 سهمًا، بقيمة 351 مليونًا و205 آلاف و707.563 ريالات، نتيجة تنفيذ 12831 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 41 شركة أخرى فى أسواق الأسهم القطرية، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 26 مايو، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.24%، لتصل عند مستوى نحو2406.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2506 صفقات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم فى مسقط تغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " في نهاية تعاملاته جلسة، اليوم الأحد 26 مايو، على ارتفاع بمقدار 3 نقاط ، عند مستوى 4805.70 نقاط، وبنسبة بلغت نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت نحو 4802.71 نقطة.

وبلغت قيمة جلسة التداول فى بورصة مسقط عند نحو 14 مليونًا و106 آلاف و854 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة بلغت نحو 4ر329 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت نحو 3 ملايين و285 ألفًا و486 ريالًا عُمانيًّا.