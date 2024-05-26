

تنظر محكمة جنايات بنها، ،اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل، لحضور تقرير الطب الشرعي ،محاكمة المتهمين بضرب شاب والتعدي عليه بـ كلب بقرية جزيرة بلى مركز بنها.

3أغسطس ..محاكمة المتهمين بضرب شاب والتعدي عليه بـ كلب في بنها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11242 لسنة 2034 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2340لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 21 / 7 / 2023، أن كل من أحمد س. ح 19 سنة طالب، محمود ع. م 20 سنة، " سليمان ح. ر" 50 سنة، " سالمان ح. ر 44 سنة، وجميعهم مقيمين جزيرة بلي بمركز بنها.

شرعوا في قتل المجني عليه " احمد سلامه حماد صباح صبحى" - عمدًا بأنه واثر خلف سابق قام المتهم الأول باعتراض طريقه موجها له عبارات توحى بالسب فحدثت فيما بينهما مشادة كلامية على اثرها قام المتهم الثاني بغل وثاقه وشل مقاومته حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما عصا بأن كال له ضربة استقرت بالرأس، وما أن حاول الإفلات والامساك بتلك الأداة حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح ابيض "خنجر" مسددًا له طعنتين بمنطقة البطن فسقط أرضا، فما كان من المتهم الثالث حتى قام بتحريض حيوان " كلب " صوبه ممزقًا ملابسه وعقره بالساق.

وقام المتهم الرابع بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بأنحاء متفرقه بجسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو قيام الأهالي بالذود عنه ونقله الى المستشفى وتدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

أحرز المتهم الأول سلاح ابيض وأداه خنجر، عصا بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

المتهم الثالث: حاز واقتني كلب، بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة حيث أصطحب حيوان من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وحرش كلبًا بالوثب علي احد المارة وهو المجني عليه سالف الذكر ولم يرده عنه وقد نجم عن ذلك التعدي اصابته والتي اعجزته عن اشغاله مدة تزيد على عشرون يوما.

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل تاجر بسبب خلافات مالية بالخصوص

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة،لجلسة الشهر المقبل من دور يونيو للمرافعة، محاكمة المتهمين بقتل تاجر بسبب الخلافات المالية، بدائرة قسم الخصوص



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8293 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 2072 لسنة 2022 كلي جنوب بنها بأن المتهم محمد م ع 34 سنة - كهربائي - مقيم قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وأيمن ا م 54 سنة بالمعاش ومقيم شارع السعودي الفيصل، مقيم قسم الخصوص وهدى م ع 45 سنة ربة منزل ومقيمة الخصوص، شقيقه الأول، لأنهم في يوم 21/ 5/ 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص المتهمين جميعا خطفوا المجني عليه خالد محمد محمد بالإكراه بأن اقتحموا عليه مسكنه وحملوه عنوة إلى السيارة قيادة الثاني وقصدوا به مكان قصى عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول ضرب عمدًا المجني عليه إثر خلافات مالية سابقة سدد له عدة ضربات بيديه استقرت بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.



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مصرع وإصابة 3أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبين القناطر

كما لقي شخص مصرعه وتعرض اثنان آخران للإصابة ، في تصادم سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ونقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السيارتين.