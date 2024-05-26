لبنان: مقتل وإصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حولا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة حولا في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت بصاروخ من طائرة مسيرة، دراجة نارية في بلدة حولا، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أنه بذلك تكون بلدة حولا هي البلدة الثالثة اليوم التي تستهدفها المسيرات الإسرائيلية بعد بلدتي الناقورة وعيتا الشعب.. ولفتت إلى سقوط قذائف مدفعية معادية من العيار الثقيل على حي البركة داخل بلدة حولا.

وفي السياق ذاته، تعرضت بلدة عيترون لعدوان إسرائيلي، حيث سُجِل سقوط قذائف فوسفورية محرمة دوليا على أحيائها، مما تسبب في اندلاع حرائق واسعة، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي بلدة العديسة بالقصف الفوسفوري العنيف، إلى جانب سقوط قذيفة من دبابة ميركافا متمركزة في مستعمرة المطلة على بلدة كفركلا.

وفي سياق متصل عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو بتاريخ اليوم الأحد 26 مايو، يظهر "مشاهد من تصدي مجاهدي "القسام" لآليات وجنود العدو في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عملية قنص جندي إسرائيلي، وإطلاق قذيفة نحو دبابة إسرائيلية، وإطلاق قذائف "هاون".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" اليوم، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث دوي صافرات الإنذار في المدينة لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسمعت أصوات انفجارات.

وليل السبت الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة تنفيذ مقاتلي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، حيث "تمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".

ونشرت "القسام"مقطع فيديو أظهر آثار هذه العملية المركبة.

في حين نفى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر قناته على "تلجرام" فجر اليوم، أن تكون قد تعرضت قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود.

"جيش الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بنيران المقاومة الفلسطينية خلال آخر يومين

"جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة القتلى والمصابين لدى جنوده خلال المعارك في قطاع غزة، خلال اليومين الأخيرين.