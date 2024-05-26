تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، لجلسة الشهر المقبل من دور يونيو للمرافعة، محاكمة المتهمين بقتل تاجر بسبب الخلافات المالية، بدائرة قسم الخصوص

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل تاجر بسبب خلافات مالية بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8293 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 2072 لسنة 2022 كلي جنوب بنها بأن المتهم محمد م ع 34 سنة - كهربائي - مقيم قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وأيمن ا م 54 سنة بالمعاش ومقيم شارع السعودي الفيصل، مقيم قسم الخصوص وهدى م ع 45 سنة ربة منزل ومقيمة الخصوص، شقيقه الأول، لأنهم في يوم 21/ 5/ 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص المتهمين جميعا خطفوا المجني عليه خالد محمد محمد بالإكراه بأن اقتحموا عليه مسكنه وحملوه عنوة إلى السيارة قيادة الثاني وقصدوا به مكان قصى عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول ضرب عمدًا المجني عليه إثر خلافات مالية سابقة سدد له عدة ضربات بيديه استقرت بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.



لقي شخص مصرعه وتعرض اثنان آخران للإصابة ، في تصادم سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ونقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.



مصرع وإصابة 3أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبين القناطر



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر حمزة - شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السيارتين.

مصرع مندوب مبيعات بحادث تصادم

وفي سياق آخر ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ”عاصم وح” 18 سنة مندوب مبيعات في إحدى الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه في أثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.