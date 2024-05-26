غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل شرطى فى شبين القناطر

استمعت محكمة جنايات الارهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة ومحمد رزق إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا بجلسة اليوم في محاكمة المتهم معتنق الفكر الداعشي الذي نحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل آخرين.

خلال الجلسة، ترافع محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا موضحًا واقعات الدعوى، وسرد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واقعات القضية والتي ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والمجون العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل وذبح بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية، وإنكار الحق في الحياة للضحية، متأسلم نصب نفسه إله، يهب الحق في الحياة لمن يشاء، فهذا كافر يقتل وذاك شرطي لا يطبق شريعته فيذبح، فسعى في الأرض فسادا، يحرق الأخضر واليابس، يقتل الشرطي وغيره، لا فرق بينهما، فكلاهما كافر بشريعته، كلاهما لافظ لأفكاره المشوهة وانتهى في مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم جزاء ما ارتكبه من جرائم والدفاع طلب آجلًا للاستعداد للمرافعة، والمحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة باكر للاستماع لمرافعة الدفاع.

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية وبيعها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كما أمرت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل تعرض لعقر كلب مفترس وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كلب مفترس يعقر طفل

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أسرة طفل، 3 سنوات مفاده تعرض نجلهم لعقر كلب مفترس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة الطفل بإصابات حرجة فى الجزء السفلى من الجسم ، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج .

وألقى القبض على صاحب الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا مع الشغل سنة واحدة، لمتهمين بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، وألزمتهما المصاريف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وايهاب عثمان عبد التواب ، وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11556 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 3827 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ باحالة كلا من "م.ا.ز"،44 سنة حاصل علي دبلوم من قسم أول كفر الشيخ، و"ه.ك.ع.ا. "، بدون عمل من مركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في غضون عام 2022 وآخرين سبق الحكم عليهم ، بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية ( شهادات سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي) وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا مع مجهول على تحريرها على غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الهيئة ، وساعدوه بأن مدوه بالبيانات المراد إثباتها بتلك المحررات المزورة على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهة، وامهرا تلك المحررات بهذا الشعار المزور ، واعتماد تلك التوقيعات المزوره، كما استعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد تولت التحقيق في تلك القضية، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق حضوريًا.