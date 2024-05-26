الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية على منطقتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 

أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الأحد هجومين أوكرانيين على مدينتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين الواقعتين على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

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وذكرت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقذوفين من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم 26 مايو، تم إحباط محاولة هجوم قام بها نظام كييف على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام نظام أولخا لإطلاق الصواريخ المتعددة، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المقذوفين فوق منطقة بيلجورود".

وأفادت الوزارة في بيان منفصل أنه "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 3 طائرات بدون طيار في حوالي الساعة 2:10 مساءً بتوقيت موسكو ضد منشآت في الأراضي الروسية"، مضيفة: "تم تدمير الطائرات الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقتي بيلجورود وبريانسك بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

وفي السياق نفسه، أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار أسقطتا فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوجوماز في بيان إنه "تم إحباط محاولة هجوم من جانب نظام كييف باستخدام طائرات بدون طيار، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين استطلاع بدون طيار ولم يصب أحد بأذى".

ومن الجانب الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم، أن الجيش الروسي هاجم المنطقة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 78 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله، إن " 25 شخصًا أصيبوا في شيفشينكيفسكي بمنطقة خاركيف كما تضررت 7 مبان شاهقة ومنشأة طبية ومتجر و6 مركبات ومباني غير سكنية ومبنى معهد أبحاث".

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أن انفجار قنبلتين وقع في أحد المتاجر الكبرى حيث اندلع حريق على مساحة 13 ألفا و500 متر مربع أدى لمقتل 12 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وأشار إلى أن 5 أشخاص أصيبوا جراء عدة غارات كما تضررت منازل خاصة في منطقة تشوهيف الأوكرانية؛ كما أصيب 5 آخرين جراء قصف آخر في قرية كوبيانسك-فوزلوفي التي تعد محطة رئيسية للسكك الحديد في منطقة خاركيف.

وأضاف سينيهوبوف أنه "حتى الآن تم إجلاء نحو 11 ألفا و 117 شخصًا من مناطق تشوهيف وخاركيف وبوهودوهيف".

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