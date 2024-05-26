نادي الصيد يكرم أبطال السباحة والجمباز بحضور رئيس اللجنة الأولمبية

كرم مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب ، أبطال السباحة بالنادى الحائزين على المراكز الاولى فى بطولات الجمهورية وكأس مصر والمنطقة فى الحفل الذي اقيم بنادي الصيد فرع اكتوبر ، في حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء و الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادى.

كما تم تكريم لاعبات السباحة التوقيعية الحاصلات على المراكز الاولى والدرع العام فى بطولات الجمهورية .

وتضمن الحفل تكريم السباحين والسباحات أصحاب النتائج المتميزة مع المنتخبات الوطنية فى البطولة العربية والبطولة الافريقية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية.

كمت حرص مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب ، أبطال الجمباز بالنادى اللاعبة چنا هانى اسماعيل المتأهلة لأولمبياد باريس وأبطال الصيد الحائزين على المراكز الاولى فى البطولات الافريقية والمحلية ، بحضور الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

كما تم تكريم اللاعبين واللاعبات الدوليين السابقين، واللاعبين الدوليين الفائزين خلال البطولات الافريقية الحالية، بالإضافة اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى بالبطولات المحلية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية والإدارية وتكريم اسم الراحل الدكتور حاتم ابو حمدة المدير الفني السابق لجمباز نادي الصيد على إنجازاته المتميزة مع النادي طوال السنوات الماضية.

شهد الحفل حضور الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادى، والمهندس أحمد مجيب والمهندس أحمد الشاذلى والمهندس كريم متولى أعضاء المجلس ، و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية ونائبه الدكتور محمد على عبد العزيز، واللواء محمد ابو السعود القائم باعمال مدير فرع اكتوبر و محمد على القائم بأعمال مدير النشاط الرياضى بفرع أكتوبر ومشرفي النشاط بصيد اكتوبر الدكتور سامح عبد المطلب وتقى طارق.