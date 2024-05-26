الحظ يحالف السينما السعودية في مشاركتها الأولى بـ“كان السينمائي 77”

رافق الحظ المشاركة الأولى للسينما السعودية في مهرجان كان 77، من خلال فيلم “نورة”، والذي حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم، الذي يعد أول فيلم سعودي يشارك بإحدى المسابقات الرسمية للمهرجان.

وحصل فيلم "نورة" على "تنويه خاص" من لجنة تحكيم المسابقة بعد عرضه العالمي الأول الخميس 23 مايو وسط احتفال أبطاله وصُناعه بالسبق العالمي للسينما السعودية بأحد أهم المحافل السينمائية حول العالم.

صناع فيلم نورة في مهرجان كان 77

فيلم نورة يُثّبت أقدام السينما السعودية في “كان السينمائي 77”

حظي فيلم نورة بدعم من صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وصوِّر بالكامل في مدينة الفن والتاريخ "العُلا"، الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية، وتكون طاقم العمل بنسبة "40%" من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا

تفاصيل عرض فيلم نورة في كان السينمائي 77

عُرض فيلم "نورة" المدعوم من صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ضمن قسم "نظرة ما" في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا بذلك إنجازًا غير مسبوق للسينما السعودية، على يد مخرج الفيلم توفيق الزايدي، وبطولة كل من ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان.

قصة فيلم نورة:

تدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، إذ تقضي "نورة" معظم وقتها بعيدًا عن القرية، لمعرفة العالم المحيط بها عن قرب، والبعد عن حياة القرية المغلقة التي تراها دائمًا لا تمت بصلة لما يحدث في العالم الخارجي، في حين يصل المعلم الجديد "نادر" يلتقي "نورة" في القرية التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن، بينما يقدم هو لها عالمًا أوسع خارج القرية.