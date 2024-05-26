الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة

إسقاط جوى من المساعدات
إسقاط جوى من المساعدات على قطاع غزة

استمرارًا للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التى يعاني منها سكان القطاع.

txt

مصدر رفيع المستوى: تنسيق مصري مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة

txt

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

 

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على  مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التى يعاني منها الشعب الفلسطينى جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

إسقاط جوى من المساعدات على قطاع غزة
إسقاط جوى من المساعدات على قطاع غزة

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: قوافل الإغاثة المصرية بدأت في التدفق إلى غزة

الشوا: الاحتلال يتجاهل القرارات الدولية ويسعى لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة

مسئول فلسطيني: قوات الاحتلال ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على غزة

رصيف غزة العائم يعمل بعد تضرر 4 سفن أمريكية (فيديو)

وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة إبادة جماعية حقيقية
الجريدة الورقية