وكيل أوقاف الفيوم يلتقي مديري الإدارات الفرعية

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعاً، مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية، وقيادات المديرية، لمناقشة عدد من الموضوعات الدعوية والإدارية، جاء ذلك في إطار التواصل المستمر بين وكيل أوقاف الفيوم، ومديري الإدارات الفرعية بالقرى والمراكز، لمناقشة سير العمل ببرامج الأنشطة الدعوية التي يتم تنفيذها بالمساجد.

وخلال الاجتماع، رحب وكيل أوقاف الفيوم، بكافة الحضور شاكرًا لهم تلبية الدعوة، سائلًا الله عز وجل، أن يوفق الجميع لخدمة ديننا ووطننا، وأن يعين الجميع على ما أقامنا الله فيه.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة، أن لدى الجميع أمانة يجب أن نؤديها على أكمل وجه، نحملها، وإذا أردنا أن ننال رضا الله عز وجل، فليكن طريقنا الأول هو ما أقامنا الله فيه، ولا أفضل من ذلك الطريق الذي نخدم فيه ديننا ووطننا.

وطالب الدكتور محمود الشيمي، كافة الحضور بتجديد النية مع الله عز وجل، وحسن مراقبته، مشددًا على أهمية أن نضع خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة نصب أعيينا، فتلك رسالتنا ومسئوليتنا، وكذلك الدعوة فهي سبيلنا لتحقيق ذلك، وما استفاد بنفل من ضيع الفرائض والواجبات، ففرضك وواجبك بعد أداء الأركان الأساسية من صلاة، وصيام، وزكاة لمن ملك نصابًا، وحج لمن استطاع إليه سبيلا، هو أداء الواجب الوظيفي بهمة وأمانة، وهي مهمة دينية ووطنية جليلة، فإذا استخدمك الله، فحافظ على الاستخدام، وصن نعمة الله عليك فيه.

وكيل أوقاف الفيوم يوجه بسرعة إنهاء كافة المستحقات المالية للعاملين بالأوقاف قبل نهاية العام المالي..

كما أشار وكيل أوقاف الفيوم إلى أننا جميعا بحاجة إلى مزيد من التخطيط والتنظيم وتحديد المهام وترتيب الأولويات والعمل بجد، ونبه إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة، وحث على تكثيف برامج التوعية بالدروس والندوات وتفعيل البرنامج الصيفي للطفل، وقوافل الواعظات، والتوسع في المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور، وتكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع المساجد، وسرعة صرف جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بالمديرية قبل انتهاء العام المالي، مؤكدا إستمرار عقد اللقاءات النقاشية مع كافة المسئولين بإدارات الأوقاف الفرعية بقرى ومراكز المحافظة لمناقشة خطة العمل أولا بأول.