اختبارات المقاولون العرب مستمرة لليوم الثاني على التوالي

شهدت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب في اليوم الثاني على التوالي إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الواعدين من مواليد 2007 إلى 2011.

وخلال هذه الاختبارات، برز أداء مجموعة من اللاعبين المميزين الذين أظهروا مهارات فنية واعدة وتم أعطائهم فرصة أخرى للتدريب والتطوير.

ويأتي هذا الإقبال الكبير على اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب على أهمية استقطاب أفضل المواهب الشابة وإتاحة الفرص لهم للتطور والنمو لانضمامهم لصفوف فرق القطاع.

في سياق آخر، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهائي دوري الرياضة للجميع في مركز شباب الجزيرة بحضور الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري والعربي

شارك في المباريات النهائية أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار يمثلون سبع أندية هم النصر والأهلي والمقاولون العرب والترام ومركز شباب الديوان بأسوان ونادي هولوليدو ونادي الناصر بالبحيرة.

