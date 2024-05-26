رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الصرف الصحي بطما

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب مشروع إنشاء بيارة مناولة تصرفات الصرف الصحي لقريتى الحديقة والمدمر على محطة معالجة صرف صحي طما بقيمة 188 مليون جنيه والتي من المقرر الانتهاء منها فى أكتوبر 2024.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة مياه ام دومة والتى تبلغ طاقتها التصمبمية 6480 متر مكعب لكل يوم ومحطة الرفع الرئيسية بأم دومة والتى تبلغ طاقتها التصميمة 15206 متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحي طما التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة طما وقراها ومحطة معالجة صرف صحى الغريزات بمركز المراغة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة هذا بالإضافة إلى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.



كما تم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار تفقد مركز خدمة عملاء طما والذى يخدم 67 الف مشترك فى 5 مجالس قروية تضم 34 قرية و122 نجع وتابع يقدم المركز 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحي منها توصيل عداد مياه وسداد فواتير واستعلام وشحن عداد مسبق الدفع والتعاقد على العدادات استقبال شكاوي وبيع القطع الموفرة.