حسام حسن: هدفنا التأهل لكأس العالم 2026

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن أن فشل الفراعنة في التأهل لمونديال كأس العالم 2022 بقطر، كان محزنًا للمصريين.

وكان المنتخب المصري قد تعرض للخسارة أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح، في المباراة الفاصلة للصعود لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما انتهت مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1/1.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال: "بالتأكيد عدم تأهل مصر لكأس العالم 2022 كان محزنًا للمصريين جميعًا، وتعد البطولة الأهم والأقوى في العالم، كما أنها تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصًة أن مصر لا تتواجد فيها لفترات طويلة؛ فقد كانت آخر مشاركتين خلال عامي 1990 و2018، والفارق الزمني بينهما كبير، حيث وصل لأكثر من ربع قرن (34 عامًا)".

وأكمل: "لدينا طموح بالطبع التأهل لكأس العالم، وأرغب في تحقيق ذلك مع الجيل الحالي الذي يضم أسماءً كبيرة، وتطمح هي الأخرى في إسعاد شعبها بهذا التأهل، خاصة وأن بينهم من تواجد في بطولة 2018، ولاحظ مدى أهمية وقيمة المونديال".

وأردف: "بالتأكيد، لدينا هدف أساسي وهو التأهل لكأس العالم سواء مع زيادة المنتخبات أو بدونها، ونبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، الكرة في إفريقيا لم تعد سهلة كما كنا في الماضي، الجميع يتطور ويتقدم من الناحية الفنية والبدنية، ولكننا جاهزون".

وأضاف: "أنا أمتلك جهازًا فنيًا مميزًا، وأيضًا لاعبين على مستوى عالٍ يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسنعمل معًا بروح واحدة لإسعاد المصريين، والتواجد في المكان الطبيعي وسط الكبار".

وأشار إلى أن هناك جولتين فقط من أصل 10 جولات في التصفيات، والمباراتين المقبلتين هما الأصعب أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، أصحاب المركزين الثاني والثالث، لكن الفراعنة سيلعبون من أجل الفوز بهما والحفاظ على صدارة المجموعة.