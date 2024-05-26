تنفيذ المرحلة الأولي لتطوير ورصف شارع المساكن ببلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع المساكن الشرقية، بمدينة بلطيم، بطول 320 مترًا، وعرض 20 مترًا، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الفرمة، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

تطوير ورصف شارع المساكن الشرقية بمدينة بلطيم..

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية «مياه - صرف صحى - غاز»، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023-2024.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.