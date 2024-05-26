مدرب منتخب مصر: أصريت على خوض بطولة كأس العاصة للاستفادة منها

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على أنه أصر على خوض بطولة كأس العاصمة، وذلك من أجل الاستفادة منها، بعدما ضمت منتخبات كبيرة وعريقة.

وأوضح العميد أن البطولة كان سيتم إلغاؤها لولا تمسكت بلعبها من أجل الاحتكاك مع المنتخبات التي كانت تخوض هذه البطولة.

تصريحات حسام حسن

قال حسام حسن في تصريحات بالموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "توليت قيادة المنتخب في السادس من فبراير، قبل بطولة كأس العاصمة بأيام قليلة، وتم عرض إلغاء البطولة، ولكنني تمسكت بخوضها، والاستفادة من المباراتين".

وتابع: "فضلت خوض المواجهتين أمام منتخبات كبيرة وبالتحديد كرواتيا، ونيوزيلندا المنتخب القوي الذي نجحنا في الفوز عليه 1-0 خلال أول تجربة ودية لي مع الفريق، ثم واجهنا الفريق صاحب المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين من كأس العالم، والذي يمتلك مديرًا فنيًا مستمر في منصبه منذ عام 2017، ولكن التجربتين مهمتين للغاية وبداية لتعرف اللاعبين على طريقة اللعب".

وأكمل: "بالتأكيد، كل مدير فني لديه أسلوبًا وطريقة في اللعب خاصة به، ولكن كل معسكر يكون له ظروفه الخاصة، نتعرض لغيابات كثيرة في كل معسكر، فمثلًا، لقد افتقدنا جهود محمد صلاح أحد اللاعبين الكبار المُهمين والمؤثرين في تشكيل المنتخب خلال معسكر مارس الماضي، وجوده رفقة أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمد الشناوي وآخرين، كان سيمنح المنتخب قوة إضافية كبيرة".