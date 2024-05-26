شراكة بين Dell وإريكسون لتسريع التحول السحابي لشبكات الاتصالات

أعلنت شركتا دل تكنولوجيز وإريكسون عن شراكة استراتيجية تجمع بين خبراتهما العميقة في هذا القطاع وبرامج الاتصالات والحلول والدعم، لتوجيه مزودي خدمات الاتصالات خلال رحلة التحول إلى السحابة لشبكة النفاذ الراديوي (RAN).

يتطلع مزودو خدمات الاتصالات إلى التحول إلى السحابة الشبكية والعمليات لتحقيق اقتصاديات وسرعة أفضل، مع الحفاظ على موثوقية الشبكة، ووفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة MeriTalk برعاية شركة دل، يقول 9 من كل 10 مزودي خدمات الاتصالات أن التحول الشبكي أمر بالغ الأهمية لبقاء مؤسساتهم.

ومع ذلك، يقول 96% من مزودي خدمات الاتصالات الذين شملهم الاستطلاع أن رؤيتهم لتحويل شبكاتهم متأخرة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك محدودية الوقت والميزانية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالموثوقية والأمن، مما يعيقهم في نهاية المطاف عن تزويد عملائهم بشبكة حديثة.

وتهدف الشراكة بين دل وإريكسون إلى معالجة هذه المخاوف من خلال العمل جنباً إلى جنب مع مزودي خدمات الاتصالات لتطوير استراتيجيات تحويل سحابية للشبكة المفتوحة القائمة على شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة بشكل بسيط وموثوق، باستخدام حلول ودعم متكامل من دل وإريكسون.

وقال دينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دل تكنولوجيز: "لدى مزودي خدمات الاتصالات فرصة حاسمة لوضع الأساس للتحول السحابي للشبكة ودفع عجلة نمو الأعمال. إلى جانب خبرتنا الممتدة لعقود من الزمن في مجال التحول الرقمي، سيوفر تعاوننا مع إريكسون لمشغلي الشبكات الخطة الكاملة والتقنيات التي يحتاجونها لتسريع عملية التحول في الشبكات والتشغيل للتأثير بشكل إيجابي على مسار أعمالهم“.

وقال فريدريك جيجدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون: "سيساعد التعاون الوثيق مع شركة دل تكنولوجيز في تطوير شبكات قابلة للبرمجة السحابية التي تجلب أفكاراً وممارسات جديدة إلى سوق الاتصالات. بناءً على سنوات من التعاون، ستعزز هذه الشراكة الاستراتيجية جهودنا في مجال السحابة بينما نستعد لإطلاق حلول تجارية قائمة على شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة. وستتيح الشبكة السحابية الأصلية إجراء تحديثات متكررة وطرح ميزات جديدة باستخدام النشر المستمر. وستسهل هذه الشراكة اعتماد تقنيات شبكات النفاذ الراديوي السحابية وتهيئة محافظ الشركتين للأسواق الجديدة. “

ومن خلال الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركتا دل وإريكسون بما يلي:

• التعاون لتطوير خطط مصممة خصيصاً لتحويل الشبكات السحابية وتقديم المشورة لمزودي خدمات الاتصالات حول بنيات الشبكات ونماذج التشغيل، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالنشر في بيئات مفتوحة ومتعددة البائعين. تخطط كل من دل وإريكسون للمشاركة في ابتكار حلول تعزز كفاءة الطاقة والابتكار في عمليات البنية التحتية لشبكات النفاذ الراديوي السحابية.

• تقديم برمجيات إريكسون لشبكات النفاذ الراديوي السحابية تجارياً على خوادم Dell PowerEdge. سيوفر هذا الحل اختبار التكامل المستمر وإدارة دورة الحياة لتسريع عملية النشر وتقليل مخاطر عمليات اليوم الثاني المتعلقة بالتحديثات والترقيات، مع شركة دل كشريك في الحلول.

• المشاركة في تطوير الخدمات التي تبسط عملية النشر بأكملها بدءاً من التحقق من المصنع إلى التثبيت والإدارة التشغيلية المستمرة، مدعومة بالدعم المشترك من دل وإريكسون لأي حل متكامل.

يقول كريس سامبار، رئيس قسم الشبكات في شركة”: AT&T لتسريع الشبكات المفتوحة القائمة على السحابة، تحتاج صناعة الاتصالات إلى تعاون البائعون لتطوير حلول توفر المزيد من فرص النمو بأقل قدر من المخاطر. ونتطلع إلى استمرار الابتكار والتعاون بينما نواصل رحلة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة. “

في عام 2023، بدأت إريكسون ودل تكنولوجيز تعاوناً لتطوير حلول شبكات النفاذ الراديوي السحابية، بالاستفادة من برمجيات إريكسون لشبكات النفاذ الراديوي السحابية ومعدات شبكات النفاذ الراديوي المقترنة بالبنية التحتية لشركة دل تكنولوجيز، بهدف مشترك يتمثل في توسيع نطاق النظام الإيكولوجي وتوفير المزيد من المرونة للعملاء.