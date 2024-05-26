استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أعلى سكة حديد كفر دواد - السادات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن معدل الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أمام الدير إنشاء جديد، أعلى خط سكة حديد كفر داود – السادات، والذي يربط الطريق الإقليمي بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوي، بطول 400 م وبتكلفة 5.5 مليون جنيه بمركز ومدينة السادات.

وتم متابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع طه حسين المتفرع من شارع صلاح الدين بطول 300م بداية من تقاطع شارع التأمينات، وحتي تقاطع صلاح الدين الغربي، وكذا وضع طبقة الـMco اللاصقة بشارعي أبو زيد والجلاء تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بمركز ومدينة أشمون.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكباري التي تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.