بتوصيل الأسلاك.. اعترافات عصابة سرقة الدرجات النارية بالقاهرة

أقرا 4 عاطلين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك والمفاتيح المصطنعة .

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين.

تفاصيل الواقعة كانت بعدما تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 4 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية) بحوزتهم «فرد خرطوش - طلقات نارية - 2 سلاح أبيض - عدد من مفاتيح دراجات نارية"، أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر شهيرة من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تتعمد نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة ومنافية لقيم ومبادئ المجتمع ، عبر منصات التواصل الإجتماعى الاجتماعي، تتضمن المادة والفيديوهات المنشورة على عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، والقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة.