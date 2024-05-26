تفاصيل ضبط بلوجر شهيرة لنشرها فيديوهات مخلة

قال مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بلوجر شهيرة من داخل شقة في القاهرة، لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة تحرض على الفسق والفجور.

بلوجر شهيرة.. تفاصيل الواقعة كانت برصد بلوجر شهير تتعمد نشر عدد كبير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات مخلة تحرض على الفسق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القى ضبط المتهم أثناء توجدها داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وفي واقعة آخرى تصدر سفاح التجمع الخامس تريند مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل العديد من الأشخاص عن شخصية هذا المتهم الذي قتل ٣ فتيات داخل شقة بالحي الراقي بمنطقة التجمع الخامس ، بعد استدارجهن للمارسة العلاقات المحرمة وتخلص من جثثهن بإلقائهن بأماكن متفرقة على الطريق الصحراوي.



التحريات الأولية توصلت إلى أن المتهم استغل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لممارسة نشاطه الإثم اقتياد الفتيات إلى داخل هذا المسكن لممارسة الأفعال المخلة بالآداب وبعد ذلك يقتلهن ويتخلص من اثار الجريمة ظن منه انه في مأمن ولن ينفضح أمره.

ودلت التحريات أن المتهم الشهير بــ"سفاح التجمع الخامس " مصري مزدوج الجنسية من محافظة الإسكندرية، كان يقيم خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، وعاد ليسكن في شقة بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس، وتم إعداد غرفة داخل الشقة معزولة الصوت، وتشير التحريات إلى أن المتهم ارتكب جرائمه فيها .

تمادى المتهم في إجرامه متنقلا بين المحافظات ما بين القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية حتى انكشف امره وسقط في قبضة الأمن، حيث عثر الأجهزة الأمنية على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بصحراء بورسعيد بالتزامن مع ورود بلاغ مماثل بالإسماعيلية لفتاة أخرى ، ليربط رجال المباحث بين الجريمتين، وتتبع خيوط الجريمة البشعة والربط بينهما وإجراء التحريات والفحص، تبين أن القاتل واحد ارتكب الجريمتين داخل شقة في التجمع الخامس، وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليهما، تنخرط فصول الجريمة الأكثر بشاعة وتكشف عن أخطر مجرم عرف بــ"سفاح التجمع الخامس"، الأجهزة الأمنية بذلت جهود مضنية وتم تشكيل ماموريات ودوريات لرصد وتتبع المتهم حتى تمكنت من القاء القبض عليه بعد ساعات قليلة من الواقعة ، وتم إحالته الي النيابة العامة للتحقيق ومازالت تكشف مفاجآت بشعة حول هذه الواقعة وجرائم الجاني.

انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الجريمة، وأجرت معاينتها للحادث، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهم، وتم التحفظ على الجثتين، وفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هويتهما.

كما انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثث الفتيات التي عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة وتفريغها.

واستدعت النيابة العامة حارس العقار وعدد من السكان المقيمين في ذات العقار لسماع أقوالهم ومناقشتهم حول الواقعة.

وقال مصدر أمني في تصريحات لــ"الوفد"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم أثناء هروبه في أحد المناطق بمحافظة بورسعيد

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، و بالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه.

