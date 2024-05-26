تشكيل الاسماعيلي الرسمي أمام البنك الاهلي في الدوري
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلالتشكيله الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
وجاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي ضد البنك الاهلي كالتالى:
في حراسة المرمى: محمد فوزي.
في خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.
في خط الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي.
في الهجوم: محمد مخلوف - خالد النبريصي - إريك تراوري.
وضمت دكة البدلاء اللاعبين:
أحمد عادل عبد المنعم - حاتم سكر - محمد عمار - محمد حسن - عماد حمدي - باسم مرسي - أحمد الشيخ - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.
وعلىالجانب الآخر، يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.