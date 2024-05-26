استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة للتعامل مع تسرب الكلور بمياه سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، عن استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، والتى تشمل 11 منافسة وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور، ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ومنافسة الاسعافات الاولية والتعامل مع الانسكابات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتدريب مشاركين جدد لتكوين فرق قويه للتعامل الأمن والصحيح مع مخاطر بيئة العمل وتبادل الخبرات فيما بينهم لتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من المخاطر.

واوضح اللواء أحمد أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والمتابعة، أنه تم خلال الأسبوع الاول منافسات التعامل مع تسرب الكلور والتى تبحث كيفية التعامل الامن مع تسرب الكلور المحتمل بأحد مواقع العمل والتى يشارك بها 22 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة اطن و11 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة 65كجم و33 فريق منافسات مهارات فردية كلور وعدد 3 فرق منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور و6 فرق منافسات التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل اسطوانات الكلور

واوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية ان الفرق المشاركه تتمثل فى" محطة مياه سوهاج غرب - محطة مياه بلصفورة المدمجة - محطة مياه اولاد نصير المدمجة – محطة مياه طهطا السطحية – محطة مياه شطورة السطحية – محطة مياه السكساكا السطحية – محطة مياه اولاد سالم السطحية – محطة مياه الشوش السطحية – محطة معالجة صرف غرب سوهاج – محطة مياه جزيرة محروس – محطة مياه المراغة السطحية – محطه مياه جرجا السطحية ومياه توسعات جرجا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر وبيت علام المدمجة ومياه نيدة واخميم السطحية ومياه الصوامعة المدمجة ومحطة معالجة صرف الكولا ومحطة مياه البلينا والمنشاة السطحية والاحايوة المدمجة هذا بالاضافه الى مشاركة جميع افرع مياه سوهاج وعدد 6 فرق سائق ومسئول تداول الكلور واضاف أن جميع فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه سوهاج غرب .