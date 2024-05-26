مصرع سباك صعقًا بالكهرباء في قنا

لقى سباك مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع سباك إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

قرية الشيخ علي شرق مركز دشنا

وتبين من الفحص مصرع محمود سليمان الراوي، يبلغ من العمر 40 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.