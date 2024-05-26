جدول الأعمال الصالحة للأشهر الحرم.. أعمال يحبها الله ورسوله

تمُر علينا الاشهر الحُرم، منفصلة من رجب الماضي إلى ذو القعدة حاليًا، وما يأتي بعدها مُتتالي من ذو الحجة ومُحرم، وقد حرم الله فيها الظلم، وخاصة على أنفسنا، حتى سُمي شهر ذو القعدة بهذا الاسم، لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية.



واشتملت الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية دون غيرها، حيث انفردت بالحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج، لذا طالما ما يسأل المسلم عن الأعمال الصالحة التي يجب عليه أن يكثر منها خلال تلك الشهور العظيمة.

جدول لأعمال الصالحة في الأشهر الحُرم، ومن ضمنها شهر ذي القعدة:

1- المبادرة والإكثار من العمل الصالح

2- الاجتهاد في العبادات "الصلاة على وقتها، المواظبة على النوافل، مثل السنن وقيام الليل وقراءة القرآن"

3- الابتعاد عن المعاصي، والانشغال بالعبادات بدلًا عنها

4- الإكثار من الصدقات، فليكن لك في كل يوم صدقة



فنجد أن الأشهر الحرم، قد عظمها الله، فحرم فيها الظلم، خاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة فعلينا الإكثار فيها من العمل الصالحات والطاعات، ليكون ذلك عادة لما بقى من شهور العام، وأيضًا ليُدرب المسلم نفسه على الكف عن الظلم في باقي الشهور، فيملك زمام نفسه، والإكثار من إخراج الصدقات وإن لله في أيام دهره لنفحات، فعليك أن تغتنم الأيام ذو البركات والفضائل عن سائر الأيام، مثل وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، والعشر الأوائل من ذو الحجة، لمنزلتهم عند الله.





فضل الأشهر الحرام

وقد كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن خصائص الأشهر الحرم، منوها بأن للأشهر الحرم خصائص كثيرة ميَّزتها عن بقية الأشهر الأخرى، فقال: إنه في هذه الأشهر يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على حرمة القتال فيها؛ قال تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ"، كما يعد من خصائص الأشهر الحرم، تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: “فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...”،

أدعية شهر ذو القعدة