التصريح بدفن جثة طفلة لقت مصرعها صعقًا بالكهرباء في جرجا

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها بشراء مثلجات من سوبر ماركت بذات الناحية وحال لهوها خلف إحدى الثلاجات لامست يدها إحدى الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لقسم شرطة جرجا بوصول الطفلة "مكة . م . ع . ح" 5 سنوات تقيم بدائرة القسم إلى مستشفى جرجا العام جثه هامدة ادعاء صعق كهربائي.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "محمد . ع . ح . ا" 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء قيام نجلته المذكورة بشراء مثلجات من سوبر ماركت بذات الناحية ملك "محمد . ا . س . ع" 30 سنة صاحب سوبر ماركت يقيم بذات الناحية وحال لهوها خلف إحدى الثلاجات لامست يدها إحدى الأسلاك الكهربائية مما أدي لصعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعقا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتركيب وصلات كهربائية في برج بدائرة المركز ولقي مصرعه في الحال .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "خالد . ع . ا . ح" 48 سنة مدرس جثه هامدة إدعاء صعق كهربائي يقيم بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "فراج . ع . ا . ح" 64 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه بتركيب وصلات كهربائية ببرج دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.