تضامن وادي النيل والمحروسة تُطلقان تحت شعار "ثقافة وادي النيل"

احتفالات يوم إفريقيا..

نظّمت مبادرة تضامن شعوب وادي النيل بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة علي مدار يومين ٢٣ و٢٥ مايو الجاري ٢٠٢٤، مجموعة من الفعاليات الفنية ووش العمل في إطار احتفالات يوم أفريقيا تزامناً مع ذكري تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، بحضور نخبة من الباحثين والإعلاميين والقيادات الشبابية من أبناء وادي النيل.

منظمة الوحدة الأفريقية

مبادرة تضامن شعوب وادي النيل

كما كرّمتا عدداً من النشطاء في المجتمع المدني عرفاً لدورهم تجاه قضايا مجتمع وادي النيل من بينهم الصحفي المتميز سيف البروڤ عن دوره الصحفي، ودعمه التثقيفي والتوعوي للجالية السودانية في مصر خاصة إلى والنازحين من الحرب، والمخرج محمود العدوي والذي ساهم في اخراج مجموعة اعمال فنية بالتعاون مع مركز غانج للتدريب شاركت في ١٦ مهرجان دولي نتاج ورش عمل مع اطفال مصريين وسودانيين ، والكوتش طارق تاور مدير مركز غانج عن دوره في مساعدة السودانيين المقيمين بمصر ودمجهم مع اشقائهم المصريين.

وتضمنت أولي ايام الفعاليات التي انعقدت يوم الخميس ٢٣ مايو الجاري ورشة عمل حول " الآليات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون المصري الإفريقي لمكافحة كافة أشكال خطابات الكراهية والإقصاء"، وتناولت الورشة مجموعة من المفاهيم حول التضامن المجتمعي، والاندماج الوطني وكيف استوعبت مصر كل الفارين من الحرب من مختلف الجنسيات وعن ودوها كدولة حاضنة تقبل التعددية الثقافية ولا تقبل التكتلات الاثنية، او للتكتلات القبلية التي ترفض الاندماج مع المجتمع المصري أو التصنيف على اي اساس.

ثاني فعاليات يوم أفريقيا



فيما تضمنت ثاني فعاليات يوم أفريقيا السبت ٢٥ مايو بمقعد ومزار السلطان قايتباي التاريخي بحي الجمالية، مجموعة من الورش الفنية من بينها حفل موسيقي قادته الفنانة هبة الجازولي وفرقتها الموسيقية، بالإضافة إلي بازار السلطان للصناعات اليدوية المصرية والسودانية، يعرض منتجات البلدين، وذلك بمجمع السلطان قيتباي بالجمالية، القاهرة.

يوم إفريقيا:

في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، إثيوبيا، وافقت 32 دولة أفريقية حققت الاستقلال في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، فيما إنضم 21 عضوا تدريجيا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي في عام 2002.

وفي 9 يوليو 2011، أصبح جنوب السودان العضو الرابع والخمسون في الاتحاد الإفريقي.

جاءت فكرة الاحتفال بيوم أفريقيا بعد انعقاد المؤتمر الأول للدول الفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر “التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة”، واثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير في القارة الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقي.

جاء الغرض من تحديد يوم إفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.

فيما أنشئ الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.