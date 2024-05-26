النائب هاني سري الدين يطالب بالعمل بجدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى
قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن اهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد ، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي ، و هذا امر يحتاج متابعته بدقة على مدار الاعوام المقبلة ، لتخفيض اعباء الديون الخارجية و تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة .
وطالب "سري الدين" خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 بتشجيع الاستثمارات الخاصة ، و اضاف :" ليس ملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة ان الاستثمارات الخاصة تعاني ، و هو امر يحتاج الى مزيد من الجدية" .
وتابع : "الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص و هي المجلس الاعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013 ، و ارجو ان يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لانه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
و قال " سري الدين" :" قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار ، فى حين ان الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الاخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم و اقل بكثير مما هو مخصص للنقل ". و تساءل :" هل الاولية للبنية الاساسية فقط على حساب التنيمة البشرية . لو بيدي لطالبت بتعديل الارقام "
واضاف:" يجب ان نعمل بشكل اكثر جدية فى الصحة و التعليم على حساب قطاعات اخرى مهما كانت اهميتها و اعطاء اولية للتنمية البشرية و المستدامة"
واشار " سري الدين " الى انه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات ارقام فقط و لا توجد استراتيجيات معلنة ، و تابع :" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الان و لكن للاسف هذه الاهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق و لا سياسات واضحة فى السياحة و التصدير" .
وقال : "نرى معاناة مرتبطة بالغاز و الكهرباء لاسباب حقيقية و جدية ،و احد اسبابها اخفاق الحكومة فيما اعلنته فى خطتها 2030 ، فيما يخص الطاقة البديلة ، و اعتقد انه لم ياخذ الجدية الكافية من الحكومة" .
وتابع متسائلا :" اين مشروع التأمين الصحي ، و ما هذا التباطؤ ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى الا 5 محافظات للاسف هذا كلام على ورق و لم يتحقق حتى الان". و اعلن "سري الدين موافقته على الخطة قائلا :" اوافق مضطرا "