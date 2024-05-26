الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب تتعرض لرشقة صاروخية

كشف إعلام إسرائيلي، عن أن صفارات الإنذار تدوي شمال تل أبيب تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، وسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو وسط إسرائيل، إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

وأضاف إعلام إسرائيلي، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر، حيث إن أطلقت الفصائل الفلسطينية لتل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.



