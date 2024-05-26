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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب تتعرض لرشقة صاروخية

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

كشف إعلام إسرائيلي، عن أن صفارات الإنذار تدوي شمال تل أبيب تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، وسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

 

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو وسط إسرائيل، إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

 

وأضاف إعلام إسرائيلي، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر، حيث إن أطلقت الفصائل الفلسطينية لتل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.
 
 

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