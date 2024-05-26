قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا

أحالت نيابة العمرانية، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، لإدانته بـ القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

التقرير الطبي يثبت تعاطي عصلم صاصا مخدر الترامادول

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

ويواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا تهمة جديدة بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه للمواد المخدرة خلال القيادة بواقعة حادث تصادم شخص على الطريق الدائري، مما أدى إلى وفاته بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له النيابة بعد دهسه شاب أعلى الطريق الدائري.

وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بإيجابية تعاطيه مواد مُخدرة تمهيدا لفتح ملف التحقيق مرة أخرى في القضية بعد ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته.