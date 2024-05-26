تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة.. حزب الوفد بالغربية يعقد ورشة عمل لتمكين المرأة سياسياً

نظمت لجنة حزب الوفد بالغربية برئاسة النائب حازم الجندي ورشة عمل حول تمكين المرأة الوفدية سياسيا، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والمهندس حازم الجندي ،عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، والدكتورة ماجدة النويشي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة، وبمشاركة 5محافظات.

و أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة الوفدية كان لها دور تاريخي في المشاركة السياسية والدفاع عن حق المرأة في مباشرة حقوقها السياسية بالانتخاب والترشح، فضلا عن كونها أولي النساء اللاتي مارسن العمل العام، وكان لهن دور مهم في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الحزب علي إعداد كوادر نسائية قادرة علي قيادة المشاركة السياسية الفاعلة.



وقال "الجندي"، إن هذه التوجه يأتي تفاعلا مع توجهات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة نحو دعم وتعزيز دور المرأة المصرية كرقم فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية ، وضمان حصوولها على كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور المصري، وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن الدولة عملت على ترجمة الإرادة السياسية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين لعدد من القوانين والاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من خلال تحفيز التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد حريص علي دعم تمكين المرأة سياسيا، لذلك سيكون هناك سلسلة من ورش العمل والصالونات الثقافية والسياسية التى تستهدف رفع كفاءة أعضاء الحزب وبشكل خاص المرأة الوفدية، التي تمتلك تاريخا من النضال والكفاح من أجل إحداث تغيير حقيقي في مجتمعها.

واكدت الدكتورة ماجدة النويشي رئيس لجنة المرأة بالوفد علي استمرار الفاعليات في العديد من المحافظات خلال المرحلة القادمة من أجل العمل علي تمكين المرأة الوفدية في مجالات العمل السياسي

واكدت ماجده النويشي علي اطلاق ثاني حملة للتمكين والتثقيف السياسي للمرأة الوفديه في محافظات الغربيه والاسكندريه والبحيره ومرسي مطروح و لتفعيل دور اللجان الفرعيه للمرأة بالمحافظات و بحضور نائبات مجلسي النواب والشيوخ في المحافظات التي بها تمثيل لمقعد المرأة بالحزب .

واعلنا عن البرنامج الذي يجوب المحافظات بمقرات الحزب

والبرنامج التثقيفي للتمكين السياسي للمرأة الوفديه استعداد لمشاركة فاعله للمرأة الوفديه في المجتمع وتأهيل قيادات سياسيه مؤهله للمشاركه في كل المواقع المحليات والنقابات ومجلسي النواب والشيوخ .

كما صرحت النويشي أن المرأة الوفديه ستقوم بعمل لقاءات مع جميع أمانات المرأة علي مستوي الأحزاب لتكوين رؤيه سياسيه لتمكين المرأة سياسيا في مختلف المواقع السياسيه .

وقالت كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية أن الفاعلية التي أقيمت في اللجنة العامة للوفد بالغربية شهدت تفاعلآ كبيرآ من المرأة الوفدية ونجحت في تحقيق الهدف من أحداث حراك وفدي في طريق تمكين المرأة