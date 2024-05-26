محافظ الدقهلية يناقش إجراءات تغطية المروى المجاوره لمساكن سندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً بحضور ممثلي هيئة الاوقاف بالقاهرة؛ لمناقشة الاجراءات التنفيذية لتغطية المروى الخاصة المجاورة لمساكن سندوب بطول 900 متر للحفاظ علي العمارات السكنية.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة وضع خطة عمل شاملة لكافة اعمال التغطية للمروى بما يحافظ علي مشروع العمارات السكنية، ويعمل على تحقيق مصالح مزراعي الأراضي المجاورة لري اراضيهم، مشيرا إلى اهمية وضع توقيتات زمنية محددة للبدء والانتهاء من اعمال التغطية للمروى حفاظا علي المال العام.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد حسني مهران وكيل الوزارة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف والمهندس ابراهيم عبد الفتاح مدير الزراعة بهيئة الاوقاف والمهندس محمد الغيتوري ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة والمهندس ابراهيم الشحات مدير عام التتنفيذ والتشي بهيئة الاوقاف.

وقال محافظ الدقهلية، إن أعمال التغطية للمروري المشار الية يجب ان تضمن وصول مياه الرى الي الأراضي الزراعية وكذا الحفاظ علي العمارات السكنية أيضاً من اي أضرار، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم .

تطوير وبناء مساكن سندوب

الجدير بالذكر أن مشروع إعادة تطوير وبناء مساكن سندوب تم بناءا علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير هذا المشروع أثناء افتتاحه مشروع كوبري سندوب العلوي حيث أصدره تعليماته علي الفور للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع العمارات من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية.