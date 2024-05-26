اليوم.. إنطلاق حملة "حقك تنظمي" في المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات والمبادرات الرئاسية بقرى ومدن المحافظة ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار "حقك تنظمي" اليوم الأحد، الموافق 26 مايو للمرحلة الثانية؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة ، لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين ، بما يعزز صحة الأم والطفل ، ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة ، مؤكداً ، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفير هذه الخدمات بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة ، إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي ، حيث تتم الحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، وتنقسم إلى مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 26 مايو ، حتى الخميس 30 مايو في إدارات ، ( العدوة، وبني مزار ، وسمالوط ، وملوي ، وديرمواس ) ، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الأحد 2 يونيو ، حتى الخميس 6 يونيو في إدارات ، ( المنيا ، وأبوقرقاص ، ومطاي ، ومغاغة ).

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء بدوي ، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد اعلن خلال شهر فبراير الماضي ، استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) للمرحلة الأولى للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعى لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية .

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت 24 فبراير الجارى و مستمرة فى 5 مراكز (المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى).

وأشارت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، لافتة ، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة انطلقت يوم الأحد الموافق 18 فبراير الجارى فى 4 مراكز (بنى مزار ومطاى وسمالوط وديرمواس).